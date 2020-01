Foi com surpresa que o nome da empresa francesa de bens de luxo surgiu como o comprador do diamante bruto de 1.758 quilates extraído em abril de uma mina no Botsuana.

Depois da aquisição da empresa de joalharia Tiffany no ano passado, a compra deste diamante sinaliza a ambição da Louis Vuitton de continuar a crescer na joalharia de alto nível.