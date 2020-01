Preço das casas em Portugal subiu mais do que as rendas nos últimos 12 anos

Comprar casa em Portugal é hoje 40% mais caro do que era em 2007. Os dados são do Eurostat e mostram também que o custo da habitação aumentou mais do que as rendas, que subiram cerca de 30% nos últimos 12 anos.

Os aumentos mais expressivos registaram-se nos últimos 3 anos.