Preços na produção industrial caíram 1,6% em dezembro

Os preços na produção industrial caíram em dezembro passado 1,6% face ao mesmo mês de 2018, mas excluindo o agrupamento de 'energia' a descida foi de 1,4%, informa esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em novembro de 2019 os preços na produção industrial tinham descido 1,9% em termos homólogos.

O agrupamento de bens intermédios, com uma queda de 3,3%, idêntica à do mês anterior, apresentou "o contributo mais significativo" para a variação homóloga do índice total (de -1,2 pontos percentuais).

A secção de 'eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio apresentou uma variação homóloga de -14,9%, resultando num contributo de -1,2 pontos percentuais para a variação do índice total", tendo a secção das 'indústrias transformadoras', com uma redução de -0,4%, registado o segundo maior contributo (-0,4 pontos percentuais).

A variação mensal do índice agregado foi 0,6% (-0,9% no mesmo mês de 2018) e, no quarto trimestre, o índice total apresentou uma variação homóloga de -1,9% (-1,1% no trimestre anterior), sendo que excluindo a 'energia' o índice diminuiu 1,1% (-0,8% no trimestre anterior).

Para o conjunto do ano 2019, a variação média do índice fixou-se em -0,2% (2,7% no ano de 2018), tendo os índices para o mercado interno e externo registado variações de -0,7% e 0,6% respetivamente (2,4% e 3,0% no ano anterior, pela mesma ordem).

Excluindo do índice total o agrupamento de 'energia', a variação média foi nula (1,3% em 2018).