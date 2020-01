Estivadores do Porto de Setúbal anunciam pré-aviso de greve de 3 a 17 de fevereiro

Os estivadores do Porto de Lisboa ponderam avançar com uma greve por estarem a receber o salário em prestações, e acusam as empresas portuárias de não terem aumentado os salários, como prometido há dois anos.

Os estivadores do Porto de Setúbal já anunciaram um pré-aviso de greve de 3 a 17 de fevereiro.