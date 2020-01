O impacto das primeiras revelações da Luanda Leaks

Isabel dos Santos não vai participar no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça. O nome da empresária angolana foi riscado da lista de convidados. Também a PriceWaterHouse Coopers, uma das consultoras financeiras que trabalham há anos com Isabel dos Santos, anunciou que vai cortar relações com a empresária.

São as primeiras consequências depois do consórcio internacional de jornalistas, onde se inclui a SIC e o Expresso, terem revelado o esquema que permitiu desviar dinheiro do Estado angolano para contas de Isabel dos Santos.