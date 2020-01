Governo divulga tabelas de retenção na fonte de IRS para 2020

O despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que aprova as novas tabelas de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões em 2020, vai ser hoje publicado em Diário da República.

De acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, estas tabelas agora aprovadas refletem, para além da sua adequação à taxa de inflação e a atualização automática do valor do mínimo de existência, o progressivo esforço de ajustamento entre as retenções na fonte e o valor de imposto a pagar decorrente das alterações aprovadas em matéria de Imposto sobre o Rendimento das

O Ministério divulgou também em comunicado, uma lista de simulações de acordo com a nova tabela de retenção na fonte de IRS para 2020. Veja aqui alguns exemplos:

