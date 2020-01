Câmara do Porto vai sortear casas com renda acessível

A Câmara do Porto vai sortear casas com renda acessível no Morro da Sé, que a autarquia está a tentar dinamizar há mais de uma década. As tipologias vão do T0 ao T2, com rendas entre os 170 e os 900 euros.

A operação de reabilitação do Morro da Sé prevê também a construção de uma residência de estudantes, que deverá ter inicio no próximo ano.