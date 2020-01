Está previsto um aumento de seis euros para as pensões entre os 878 e os 2.558 euros.

A notícia está a ser avançada pelo ECO, que cita uma fota do gabinete do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

De acordo com o jornal, o aumento está previsto na lei portuguesa, que obriga a um aumento para esses escalões igual ao aumento máximo concedido aos escalões inferiores.