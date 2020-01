Brasileira Oi vende participação na angolana Unitel à Sonangol

A operadora brasileira Oi vendeu a sua participação de 25% na angolana Unitel por mil milhões de dólares (900 milhões de euros) para a petrolífera estatal Sonangol, de Angola, avançou esta quinta-feira o jornal O Globo.

De acordo com O Globo, que cita o contrato de venda, 750 milhões de dólares (678 milhões de euros) serão transferidos na sexta-feira para a operadora brasileira, sendo que a Sonangol depositará o restante valor em até 90 dias.

O negócio levou as ações da Oi a disparar, registando uma subida de 9,18% na Bolsa de Valores de São Paulo, com cada título da empresa a chegar a ser negociado a 1,07 reais (0,23 cêntimos de euros). Em 9 de janeiro, o diretor de comunicação e imagem da Sonangol, Dionísio Rocha, já tinha confirmado a disponibilidade da empresa angolana em adquirir a participação de 25% da operadora brasileira na angolana Unitel.

"Estamos a equacionar a hipótese de ficar com a participação da PT Ventures [empresa controlada pela Oi] , mas tudo depende da decisão do tribunal de Paris", afirmou o diretor de comunicação, indicando, na ocasião, que o valor estimado da aquisição deveria ser "o do mercado".

O Tribunal de Comércio de Paris condenou os acionistas angolanos da Unitel a pagarem à Oi mais de 600 milhões de euros por violações do acordo acionista e deu como provado que foram realizadas "transações em benefício próprio". Questionado sobre como seria financiada a operação de aquisição, Dionísio Rocha disse apenas que a "Sonangol está a financiar-se na banca internacional", sem dar mais esclarecimentos.

A Oi está em processo de recuperação judicial desde 2016 para reduzir o passivo, que ronda os 65,4 mil milhões de reais (cerca de 14 mil milhões de euros).A companhia brasileira enfrenta prejuízos e chegou a contratar assessores financeiros para avaliar a operação de telemóvel no país.

Num relatório divulgado no início desta semana, analistas financeiros traçaram um cenário mais positivo para a empresa, com a expectativa de captações de recursos que somariam cerca de 8 mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros). Segundo o jornal Valor Económico, esse montante já incluía a perspetiva do negócio angolano, hoje confirmado.

Em dezembro último, a operadora foi alvo, no âmbito da operação Lava Jato, de uma investigação sobre alegados pagamentos irregulares a empresas ligadas a um dos filhos do ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com um comunicado enviado pelo Ministério Público Federal, o grupo Oi teria efetuado pagamentos suspeitos de mais de 132 milhões de reais (cerca de 28,6 milhões de euros) a empresas controladas por Fábio Luís Lula da Silva, entre os anos de 2004 e 2016.

Já a Unitel, que tem como acionista a subsidiária da Oi PT Ventures, viu-se envolvida num escândalo global, designado 'Luanda Leaks', divulgado no último domingo por um consórcio de jornalistas de investigação.O consórcio revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que estarão na origem da fortuna da família.

Segundo a investigação, a Unitel terá sido foco de desvios e transações ilícitas. A Unitel contava com quatro acionistas, cada um dos quais detendo 25%, sendo eles a PT Ventures (detida pela brasileira Oi), Sonangol, a Vidatel (controlada pela empresária angolana Isabel dos Santos) e a Geni (do general Leopoldino Fragoso do Nasimento).