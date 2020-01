Confederação dos Agricultores de Portugal reuniu com proprietários afetados pelas cheias

A Confederação dos Agricultores de Portugal esteve hoje reunida em Montemor-o-Velho com proprietários de explorações na região do Baixo Mondego. Entre outros assuntos, foram discutidas as ajudas pelos prejuízos registados após as cheias do final de 2019.

A imensa quantidade de água que inundou os campos deixou os agricultores mergulhados em prejuízos que só parcialmente vão ser ressarcidos. Mas aquilo que em muita quantidade provocou estragos, em dezembro passado, é agora causa de preocupação pela razão contrária. Uma eventual falta de água que prejudique a sementeira deste ano que deverá começar daqui a dois meses.

Como explica o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa, os agricultores estão preocupados com a gestão da água e também com a obra hidroagrícola que começou a ser feita há 30 anos. O Ministério do Ambiente anunciou que vai disponibilizar uma verba total de 30 milhões, 11 para reparações e quase 18 para a terminar até 2023.

A questão dos seguros é outro problema que os agricultores querem rever porque os que estão disponíveis, chamados de seguros de colheita, não se adequam à sequência de problemas que apontam para as alterações climáticas.

O plano do Ministério do Ambiente estende-se até 2023, mas daqui a dois meses os campos deverão começar a receber a campanha deste ano. Resta saber se em que condições para o cultivo do arroz, do milho e das hortícolas.