O MBA Executivo, da parceria entre a Universidade Católica e a Nova SBE, está entre os melhores do mundo, numa distinção atribuída pelo Financial Times.

The Lisbon MBA está pelo terceiro ano consecutivo no ranking global do credenciado jornal britânico e este ano é líder mundial na categoria "experiência internacional".

O MBA Executivo tem uma empregabilidade de 91% após três meses de conclusão do programa e um aumento de 74% no salário nos três anos seguintes.