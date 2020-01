SATA e Air France assinam acordo para facilitar ligações entre Açores e Paris

Os clientes da Azores Airlines e da Air France têm a partir desta segunda-feira um processo de reserva e viagem simplificado, após a formalização de um acordo de 'code-share' para viagens entre Paris e cinco ilhas dos Açores.

Numa nota enviada às redações, a companhia aérea açoriana SATA explica que a Azores Airlines - ramo da empresa que opera de e para fora do arquipélago - e a companhia Air France assinaram um acordo para "aumentar a oferta de ligações aéreas" e "novas possibilidades" para os clientes de ambas as companhias aéreas que pretendam viajar entre a cidade de Paris e os Açores (e vice-versa) via Lisboa ou Porto.

O 'code-share' é um acordo no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo, partilhando os códigos da viagem, os mesmo padrões de serviço e os mesmos canais de venda.

Segundo a companhia aérea açoriana, "este acordo permite oferecer um processo de reserva e de viagem simplificado, em que é emitido um único bilhete de avião", mas os passageiros usufruem ainda da possibilidade de "efetuar check-in até ao destino final, inclusive para as suas bagagens, sem perda de benefícios" no que respeita "à franquia de bagagem ou à acumulação de pontos nos respetivos programas de passageiro frequente".

Desta forma, podem os clientes de ambas as transportadoras, a partir de hoje, reservar os seus voos entre Paris (aeroporto Charles de Gaulle) e uma das cinco ilhas do arquipélago dos Açores que recebem voos de maior dimensão, ou reservar um voo com partida dos Açores e destino a Paris, também ao aeroporto Charles de Gaulle, adianta a mesma nota.

Assim, a Azores Airlines coloca o seu código nos voos Air France (AF), operados em Airbus A319, A320 e A321, com partidas de Lisboa e Porto e destino a Paris-Charles de Gaulle.

Por seu turno, a Air France coloca o código da SATA Azores Airlines (S4) nos voos operados em Airbus A320 e A321, à partida de Porto e Lisboa e com destino aos Açores.

Com este acordo, a SATA Air Azores e a Air France oferecem cerca de 70 ligações partilhadas por semana, entre Lisboa e Porto e os Açores, e cerca de 60 voos por semana, Lisboa e Porto e Paris-Charles de Gaulle, acrescenta a empresa açoriana.