Produção da Galp Energia cresceu 21% no último trimestre de 2019

A produção média de petróleo da Galp Energia cresceu 21% no quarto trimestre do ano relativamente ao período homólogo, passando para 135 mil barris por dia, segundo os dados preliminares da empresa hoje divulgados.



Os resultados, publicados na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), visam fornecer as condições macroeconómicas, operacionais e comerciais a que a Galp esteve sujeita no quarto trimestre de 2019.



Na informação enviada à CMVM, a empresa frisa que os dados disponíveis são valores preliminares e que toda a informação está sujeita a alterações e pode diferir dos resultados a publicar no dia 18 de fevereiro.



A produção média no indicador "working interest" - a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações - registou igualmente um crescimento de 21% face ao mesmo período do ano passado, fixando-se nos 136,9 mil barris por dia.

Rafael Marchante

Os dados preliminares do quarto trimestre do ano dão conta de um crescimento de 50% da produção de petróleo em Angola, relativamente ao período homólogo, passando de 8,9 mil barris/dia (4.º trimestre de 2018) para 13,3 barris/dia. A empresa sublinha que a produção em Angola "continuou a beneficiar do ramp-up das unidades em operação no Bloco 32".



No Brasil, a produção também subiu no 4.ºtrimestre de 2019 relativamente ao período homólogo, crescendo 18% e passando de 102,9 barris/dia para 121,8 barris/dia.



Já na área da refinação e distribuição a Galp registou uma subida homóloga de 38% nas matérias primas processadas e de 29% comparando com o trimestre anterior. A empresa explica que "os períodos comparáveis foram impactados por trabalhos de manutenção planeada e restrições operacionais".



No sentido contrário, as margens de refinação no 4.º trimestre do ano passado caíram 24% relativamente ao período homólogo.



As vendas totais de gás natural ou liquefeito subiram 16% no período homólogo e as vendas a clientes diretos cresceram 4%.



A empresa justifica o aumento das vendas totais de GN/GNL sobretudo com a subida relativamente às "vendas em trading de rede", mas também com o crescimento das vendas a clientes diretos, "sobretudo ao segmento industrial".