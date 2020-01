Lucro da Canon caiu 50,5% em 2019

O lucro do grupo Canon atingiu os 125.105 milhões de ienes (1.042 milhões de euros) em 2019, menos 50,5%, devido à redução das vendas na China.

A empresa japonesa referiu em comunicado que o lucro líquido por ação também caiu 50,1% e as vendas em todos os segmentos recuaram 9,1%, com uma queda de 18,3% no volume de negócios na Ásia e Oceânia.

Por setores, houve apenas um aumento, o de equipamentos médicos, que registou uma subida de 0,2%, enquanto o de fotografia caiu 16,8% no período em análise.

Ao explicar os resultados, a Canon enfatizou a queda da procura de impressoras na China e noutros países, bem como a redução progressiva no mercado de câmaras fotográficas.

A Canon explicou que, apesar de ser ainda líder na venda de câmaras digitais com lentes que se trocam, o mercado continua contrair-se, embora o grupo empresarial tenha conseguido compensar a queda com um aumento da venda de câmaras digitais sem espelho.

Sobre o quarto trimestre de 2019, o lucro caiu 54,3% face ao mesmo trimestre do ano anterior, para 32.756 milhões de ienes (273 milhões de euros), com uma queda de 9,9% nas vendas trimestrais.