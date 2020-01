Os riscos do endividamento

No ano passado, o credito à habitação atingiu valores significativos, uma das causas estará na pressão que existe hoje no mercado de arrendamento. A taxa de esforço é a preocupação chave quando falamos do endividamento familiar. Desde julho de 2018 que o Banco de Portugal estabeleceu algumas regras e critérios mais restritos para o credito à habitação.