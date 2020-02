Costa diz que redução do IVA da eletricidade “é ambientalmente irresponsável”

À margem da Cimeira da Coesão, o primeiro-ministro António Costa disse que se as propostas do PSD, BE e PCP para baixar o IVA da luz forem aprovadas, será cometido um erro gravíssimo.

"É também ambientalmente irresponsável num momento em que temos de fomentar a eficiência energética e em que não faz sentido um incentivo fiscal ao aumento do consumo. E viola ainda frontalmente as regras da União Europeia que proíbem uma diferenciação de taxas em função da natureza do consumidor".

