O desemprego aumentou 6 décimas no último trimestre do ano passado. Os dados divulgados hoje pelo Instituo Nacional de Estatística mostram que no total do ano a taxa ficou nos 6,5%. É um valor acima das previsões do Governo.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, destacou a diminuição da taxa de desemprego anual para 6,5%, referindo não haver razão para alterar previsões para 2020.