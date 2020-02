Ministro acusa PSD, PCP e PAN de adiarem expansão do metro de Lisboa

O Governo e o Presidente da Câmara de Lisboa já se manifestaram contra a suspensão das obras para a linha circular do Metro de Lisboa. O ministro do Ambiente convocou esta quarta-feira uma conferência de Imprensa para responsabilizar PSD, PCP e PAN pelos atrasos na expansão da rede do metropolitano e pela perda de 83 milhões de euros em Fundos Comunitários.

Construção da linha circular do Metro de Lisboa suspensa

O projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa vai ser suspenso, segundo uma proposta de alteração do PAN aprovada hoje no Parlamento durante a votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). A iniciativa do PAN obteve os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e Chega, os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS.