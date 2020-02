Subida das taxas do Aeroporto de Lisboa vai ser decidida em tribunal

Vai caber ao tribunal decidir se as taxas cobradas aos passageiros no Aeroporto de Lisboa vão mesmo subir. A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) chumbou em outubro a proposta para a subida dos preços. Mas, segundo a TSF, a ANA Aeroportos já impugnou da decisão.

Em causa estão diferentes interpretações do contrato de concessão com o Estado que levam a ANA a considerar que existe abertura para subir mais as taxas, ao contrário da ANAC.

A verdade é que os preços já aumentaram 19 cêntimos por passageiro em janeiro, com a autorização do regulador. Lisboa foi o aeroporto onde as taxas mais subiram em Portugal.

