PPP ameaça excedente orçamental de 2019

O Estado vai ser obrigado a pagar uma indemnização relativa a uma parceria público-privada. O que pode colocar em causa a meta do Governo para o primeiro excedente orçamental.

De acordo com o jornal Público, estão em causa os 200 milhões de euros que o Estado foi forçado a pagar aos donos da concessão rodoviária do Douro Litoral.

O caso remonta a 2013, altura em que a concessionária pediu uma indemnização decorrente da anulação do concurso para a construção de uma autoestrada do centro e consequente alegada perda de tráfego.

O Tribunal Arbitral acabou por definir em 2017 o pagamento da indemnização de 219 milhões. O Estado recorreu da decisão para o Supremo Tribunal Administrativo que manteve a condenação.

De acordo com as regras de contabilidade europeias, esta despesa terá de ser registada pelo menos parcialmente nas contas de 2019 com efeito negativo no saldo orçamental.