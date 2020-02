Ex-gestores da equipa de Tomás Correia arriscam multas de 12,5 milhões de euros

Dois ex-gestores da equipa de Tomás Correia podem ter de pagar uma multa ao Banco de Portugal.

Em causa estão alegadas más práticas contabilísticas e decisões de investimento em produtos de risco que foram além dos limites estabelecidos.

As coimas podem chegar aos 12,5 milhões de euros.

Trata-se do mesmo processo que visa Tomás Correia e que na semana passada esteve nas notícias, depois do Banco de Portugal ter recorrido a uma publicação no jornal Público para conseguir notificar o ex-presidente do Montepio.