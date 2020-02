Há 11 anos que os bancos não emprestavam tanto dinheiro para a compra de casa

É preciso recuar a 2008 para encontrar um montante mais elevado do que aquele que foi registado em 2019.

No total do ano, os bancos emprestaram 10,6 mil milhões de euros, mais 8,1% do que em 2018. Há 11 anos, esse valor era de 13,4 mil milhões de euros.

Também o crédito ao consumo está a atingir recordes. No ano passado, os bancos emprestaram 5,2 mil milhões de euros às famílias portuguesas. É o valor mais elevado dos últimos 16 anos. Por isso, o Banco de Portugal já anunciou novas regras na concessão de crédito ao consumo. Regras que entram em vigor em abril e que incluem a redução da duração dos empréstimos de 10 para sete anos.