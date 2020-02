Governo contradiz-se sobre destino do dinheiro previsto para a linha circular do Metro de Lisboa

Continua por esclarecer o destino dos 83 milhões de euros destinados a uma linha circular do Metro de Lisboa, chumbada no debate do Orçamento do Estado.

Até agora, o Governo tem-se desdobrado em explicações contraditórias, desde deixando a entender que o país pode perder as verbas a dizer que não serão desperdiçadas.