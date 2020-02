Apesar do descongelamento das carreiras e dos aumentos salariais, os funcionários públicos ainda não recuperaram o poder de compra perdido desde 2010.

Pelas contas do Expresso há casos, como os médicos no topo de carreira, onde as perdas ultrapassam os 600 euros por mês.

Apesar do aumento agora previsto para 2020, de 0,3% em geral e de 1% nos salários mais baixos, em termos reais, a preços de hoje, estão em regra 10% abaixo do que eram em 2010.