Airbus declara perdas líquidas no valor de 1,36 milhões de euros

A Airbus anunciou esta quinta-feira perdas líquidas de 1.36 milhões de euros em 2019, devido a multas de 3.6 milhões de euros num caso de corrupção e por encargos relacionados com revisões de contratos de exportação de aviões militares.

Em 2018, o grupo aeronáutico europeu Airbus registou um lucro líquido de cerca de 3.000 milhões de euros.

Esses resultados "refletem os acordos finais concluídos com as autoridades para encerrar as investigações de conformidade, bem como um encargo relacionado à revisão das nossas previsões de contratos de exportação para o A400M", afirmou o presidente executivo da Airbus Guillaume Faury, citado no comunicado de imprensa.