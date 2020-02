Queixas por burlas com o MB Way disparam

As queixas por burlas com o MB Way dispararam desde o início do ano. Em janeiro, foram registadas 86 reclamações, quase tantas como em todo o ano passado.

Segundo o Portal da Queixa, as principais vítimas são utilizadores de plataformas de venda online, como o OLX e o Custo Justo.

Os burlões usam quase sempre o mesmo esquema. Mostram-se interessados em comprar um produto e, se o vendedor disser que não sabe utilizar o MB Way, é-lhe dito que se dirija a uma caixa multibanco e que insira o cartão de débito, um número de telefone e um código de acesso para receber o dinheiro. Mas na verdade, com esse número, a vítima está a dar ao burlão pleno acesso à conta bancária.