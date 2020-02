Altice Portugal compra Blueticket

A Altice Portugal é agora dona da Blueticket, uma das maiores plataformas de venda de bilhetes do país. A empresa comprou 51% da Blueticket à Arena Atlântico, de Luís Montez.

Num comunicado interno, a que o jornal ECO teve acesso, Alexandre Fonseca, CEO da Altice, não revela o valor do negócio, mas recorda as parcerias da Altice com as duas maiores salas de espectáculo do país: a Altice Arena e o Altice Fórum Braga, bem como os festivais a que a empresa está associada, como o Meo Sudoeste ou o Meo Marés Vivas.