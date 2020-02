Sindicatos insatisfeitos com propostas do Governo admitem uma greve geral

Os salários mais baixos do Estado, até aos 683 euros, vão aumentar 10 euros este ano, em vez de 7. Os restantes ordenados terão uma subida de 0,3 por cento. A revelação foi feita pelos sindicatos da função pública, à saída da reunião com o Governo. Ainda assim, o Executivo não vai mexer nos dias de férias nem aumentar o valor do subsídio de refeição. Os sindicatos apelam, por isso, a uma greve geral.