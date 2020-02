Catarina Martins defende investigação às falências no país

Catarina Martins defende que há falências de empresas que devem ser investigadas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda encontrou-se esta sexta-feira com os trabalhadores de uma empresa, em Albergaria-a-Velha, que fechou as portas por dificuldades financeiras.

O fecho da Maiólica deixou 60 pessoas sem trabalho. A empresa não chegou a pagar o salário de janeiro.