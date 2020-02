Validar faturas pode valer poupança até 2500€

Todas as faturas que pediu ao longo do ano passado com número de contribuinte, à partida, estão já registadas no Portal das Finanças. Podem é não estar encaixadas nas categorias certas.

E é isso que tem de fazer até ao final do dia de hoje: validar no e-fatura de acordo com a categoria.

Se é uma fatura de saúde, educação, oficinas de carros, restaurantes, cabeleireiros ou despesas gerais e familiares.

que incluem supermercados e gastos com a casa e que são inseridas na categoria outros.

É preciso por isso olhar com atenção para a lista de faturas pendentes porque colocá-las nos locais certos pode valer-lhe um maior reembolso no IRS - uma poupança que pode chegar aos 2500 euros.