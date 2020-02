Novo Banco vai pedir 1037 M€ ao Fundo de Resolução

Os resultados do Novo Banco só são conhecidos na sexta-feira, mas o presidente do Fundo de Resolução revelou esta manhã no Parlamento que a instituição vai pedir 1.037 milhões de euros ao organismo.

Além disso, Luís Máximo dos Santos revelou ainda que o Fundo de Resolução entregou um documento de trabalho ao governo, que prevê uma injeção única de capital no Novo Banco. Mas garante que a possibilidade não está a ser negociada e que não há propostas em cima da mesa sobre essa matéria. Ainda assim, admite que não está totalmente excluída essa possibilidade.