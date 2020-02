Prazo para validar faturas alargado até ao final do dia

A Autoridade Tributária deu mais um dia para validar as faturas no Portal das Finanças. A decisão surge depois da plataforma online ter sofrido constrangimentos, entre as 18h00 e a meia-noite, por causa do elevado fluxo de tráfego. O que pode ter condicionado alguns contribuintes. Desta forma, as faturas podem ser validadas até ao final do dia de hoje.

O Governo alargou por mais um dia, até ao final de hoje, a validação de faturas dedutíveis no IRS, decisão justificada por "constrangimentos temporários" no acesso ao portal de confirmação de faturas, segundo um aviso no Portal das Finanças.



"O acesso ao efatura para confirmação de faturas continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020" (hoje), informam as Finanças, esclarecendo ter verificado "constrangimentos temporários no acesso ao efatura para confirmação de faturas, entre as 18:00 e as 24:00 do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas".





Autoridade Tributária especifica que só durante a terça-feira foram validadas "mais de 33 milhões de faturas e que, especificamente no intervalo horário em que se verificaram aqueles constrangimentos, os contribuintes validaram ainda assim mais de 2,2 milhões de fatura por hora.

O prazo para a entrega do IRS começa no dia 1 de abril e prolonga-se até 30 de junho.

