Lucros do Grupo Impresa crescem 150% em 2019

O grupo Impresa, que detém a SIC e o Expresso, apresentou esta segunda-feira as contas de 2019, aumentando os lucros face a 2018 em 150%, para 7,8 milhões de euros.

Em 2019, as receitas consolidadas ascenderam a 181,9 milhões de euros, mais 5,6% do que em 2018, sendo que para este valor "contribuíram, em particular, os aumentos nas receitas de publicidade (+7,4%) e IVR, as chamadas de valor acrescentado (+74,2%)", refere a dona da SIC.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 38,6% para 25,1 milhões de euros, "evidenciando os melhores resultados operacionais desde 2014".

Já o EBITDA ajustado de indemnizações foi positivo em 27,7 milhões de euros, superior em 37,3% (+7,5 milhões de euros) ao período homólogo de 2018.

No ano passado, os custos operacionais subiram 1,8% para 156,7 milhões de euros, "resultante do aumento da atividade e da melhoria no desempenho da empresa, nomeadamente nas áreas comerciais e dos IVR", e a dívida líquida recuou 7,1% para 166,4 milhões de euros. A dívida está a cair e registou em 2019 o valor mais baixo dos últimos 15 anos.