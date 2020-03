Os hábitos de consumo estão a mudar de forma cada vez mais rápida.

O último estudo de mercado mostra que as pessoas com grande visibilidade nas redes socais influenciam a escolha e que as novas tecnologias revolucionam o modo de comprar.

O estudo da DPD Group revela ainda que as mulheres portuguesas fazem cada vez mais compras na internet e representam 55% dos consumidores nacionais.