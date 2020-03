Bruxelas alerta que o aumento extraordinário das pensões tem efeitos nocivos para as contas da Segurança Social. No relatório de avaliação a Portugal, a Comissão Europeia diz que faltam medidas que compensem, não só a subida extra das pensões, mas também o alargamento do acesso à reforma antecipada.

Bruxelas mostra ainda preocupação com o fim das taxas moderadoras nos centros de saúde, que poderá prejudicar contas do SNS no futuro.