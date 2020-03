Portugal com 3.º maior recuo dos preços na produção industrial na UE em janeiro

Portugal registou em janeiro o terceiro maior recuo homólogo dos preços na produção industrial na União Europeia (-3,0%), bastante acima das descidas verificadas na zona euro (-0,5%) e no conjunto da UE (-0,2%), revelou o Eurostat.

Já na comparação em cadeia, os preços na produção industrial aumentaram em janeiro 0,4% tanto no espaço da moeda única como no conjunto dos 27 Estados-membros, com Portugal a registar uma subida de 1,0%, a quinta maior da UE, revelam os dados hoje publicados pelo gabinete estatístico europeu.

Na comparação homóloga, com janeiro de 2019, as maiores subidas nos preços na produção industrial foram observadas na Roménia (5,1%), Bulgária (4,7%) e Hungria (3,8%), enquanto os maiores recuos tiveram lugar na Estónia (-5,3%), Dinamarca (-4,2%) e Portugal (-3,0%).

Na comparação em cadeia, com dezembro do ano passado, as maiores subidas foram registadas na Roménia (1,6%), República Checa (1,3%), Espanha e Luxemburgo (ambos com 1,2%) e Portugal (1,0%), enquanto as maiores descidas ocorreram na Estónia (-1,6%), Dinamarca (-1,5%) e Irlanda (-1,1%).