Administrador do banco Montepio Carlos Leiria Pinto renuncia ao cargo

O administrador executivo do banco Montepio Carlos Leiria Pinto apresentou a renúncia do cargo, informou esta sexta-feira o banco em comunicado ao mercado.

O administrador, que entrou no banco em 2018, tem o pelouro de recuperação de crédito.

Na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração agredece o trabalho feito e deseja as "maiores felicidades no novo desafio profissional que comunicou ir abraçar em breve".

O Montepio ainda não publicou os resultados de 2019. Entre janeiro e setembro de 2018, últimas contas conhecidas, teve lucros de 17,7 milhões de euros, menos 21% do que no mesmo período de 2017.