Portugal e Suécia procuram solução comum para o orçamento comunitário

Depois do encontro deste sábado de manhã com o primeiro-ministro sueco em São Bento, António Costa acredita que os dois países, com posições divergentes sobre o próximo orçamento comunitário, estão agora mais próximos.

No final do encontro, o primeiro-ministro português adiantou que os dois partilharam os seus "pontos de vista, que não são coincidentes ainda, sobre o que deve ser o futuro do quadro financeiro plurianual".

"Mas fizemos algo que é muito importante, que é cada um ouvir o ponto de vista do outro e, compreendendo o ponto de vista do outro, procurar encontrar uma solução comum", destacou, defendendo que "só assim" será possível "obter, o mais rapidamente possível, um acordo".