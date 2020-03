A entrega do IRS arranca esta quarta-feira, dia 1 de abril. Esta terça-feira é o último dia para reclamar erros nas deduções à coleta das despesas gerais e familiares.

A pandemia do novo coronavírus não alterou o calendário inicial para a maioria dos contribuintes, mas no segundo trimestre deste ano, o pagamento do IVA e do IRS retidos podem ser feitos em prestações, de 3 ou 6 meses, sem quaisquer juros.