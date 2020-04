Cellnex compra torres de telecomunicações da NOS em acordo de 550 milhões

A empresa espanhola de infraestruturas de telecomunicação Cellnex comprou à portuguesa NOS a totalidade do capital social da NOS Towering num acordo que poderá ascender a 550 milhões de euros com um pagamento inicial de 375 milhões.

O compromisso prevê a aquisição de 100% da NOS Towering e dos seus cerca de 2.000 sites de telecomunicações, um portfólio de torres de telecomunicações localizadas em áreas urbanas (40%), suburbanas e rurais (60%) espalhadas por Portugal, segundo informação da empresa espanhola publicada na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Madrid.

A transação implica um pagamento inicial de cerca de 375 milhões de euros e ainda um "investimento de expansão" de cerca de 175 milhões relacionados com o alargamento do seu perímetro (em até 400 novos sites), incluindo um programa BTS, assim como com outras iniciativas acordadas ao longo dos próximos seis anos.

Nos termos do acordo, a Cellnex, que financia a operação com capitais próprios, e a NOS assinaram um contrato inicial de 15 anos, renovável por períodos adicionais sucessivos de 15 anos, segundo os quais a empresa portuguesa continuará a usar os sites que a Cellnex irá operar.

A NOS informa em comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Lisboa que este acordo lhe irá permitir "continuar a otimizar e expandir" a sua rede móvel de última geração, reforçando simultaneamente a sua capacidade de investimento na criação do valor de longo prazo para a empresa.

"Ao unir esforços com a Cellnex em Portugal, através desta parceria estratégica, a NOS garante as suas necessidades presentes e futuras em termos da sua infraestrutura móvel passiva", sublinha a empresa de telecomunicações portuguesa.

A Cellnex também informa que, com esta transação, o seu 'stock' de vendas futuras contratadas aumentará em dois mil milhões de euros, para um total de 46 mil milhões.

A concretização da operação fica sujeita às habituais autorizações administrativas e das autoridades reguladoras de concorrência dos dois países.

A Cellnex Telecom desenvolve a sua atividade em Espanha, Portugal, Itália, Holanda, França, Suíça, Reino Unido e Irlanda, sendo uma operadora de infraestruturas de telecomunicações e transmissão sem fio, com um portfólio de 61.000 'sites', incluindo os sites contratados até 2027.