Bloco acusa Galp de querer distribuir 300 M€ de dividendos aos acionistas

Esta tarde no Parlamento, à líder do Bloco de Esquerda sublinhou as intenções de empresas apoiadas pelo Estado de distribuírem dividendos pelos acionistas e de despedirem trabalhadores.

Catarina Martins referiu a Galp que quer distribuir mais de 300 milhões de euros aos acionistas. António Costa disse estar satisfeito porque o Estado virá a receber dividendos da empresa.

"Não há razão para impedir as empresas de distribuírem dividendos se não estiverem a beneficiar de nenhuma medida de auxílio de Estado", respondeu.