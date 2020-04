Trump anuncia elaboração de um plano de urgência para setor petrolífero

US DEPARTMENT OF ENERGY / HANDOUT

O Presidente dos EUA quis tranquilizar a indústria do gás e petróleo ao anunciar na terça-feira a elaboração de um plano de urgência para um setor que atravessa uma das piores crises da história com preços historicamente baixos.

Além do papel económico, os hidrocarbonetos representam para os EUA, o primeiro produtor mundial de petróleo, uma questão geopolítica crucial.

Na terça-feira, Trump anunciou que pediu ao seu Governo para definir um plano de ajuda de emergência para a indústria de petróleo e gás, referindo que a missão dos departamentos de Energia e de Tesouro será "financiar provisões para esses negócios e empregos muito importantes fiquem assegurado durante muito tempo".

Depois do primeiro choque petrolífero de 1973, os EUA esforçaram-se por alcançar a independência energética, para não dependerem de importações, provenientes na sua maioria de Canadá, Médio Oriente e América do Sul. Esta ambição, repetida por todos os presidentes norte-americanos, sempre foi uma quimera.Mas os avanços de alguns métodos de extração, como a fraturação hidráulica e a perfuração horizontal, fortemente criticados pelos defensores do ambiente, permitiram aos norte-americanos aumentar consideravelmente a sua produção de petróleo e gás de xisto desde há uma década.

Em 2018, os EUA tornaram-se no primeiro produtor mundial de petróleo, ultrapassando a Arábia Saudita e a Federação Russa, segundo os números da Agência norte-americana de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês). A produção de petróleo atingiu mesmo o máximo histórico em março último, com 13,1 milhões de barris por dia.

Em todo o caso, o ritmo diminuiu nas últimas semanas devido à quebra do consumo e às medidas de confinamento: em 10 de abril, os EUA estavam a produzir 12,3 milhões de barris diários.

Ao mesmo tempo, as reservas de petróleo aumentaram para dimensões impressionantes, com mais de 500 milhões de barris. As reservas estratégicas de petróleo, destinadas a uso em caso de emergência, elevam-se a 635 milhões de barris, o que corresponde a uma taxa de armazenagem próxima de 90%. Mas Trump tenciona colocá-las no máximo.

Como a do petróleo, a produção de gás aumentou muito nos últimos anos. Desde setembro de 2017, e pela primeira vez na sua história, os EUA exportam mais gás do que o que importam.

Segundo um relatório anual publicado pela Energy Futures Initiative (EFI) e a National Association of State Energy Officials (NASEO), a indústria petrolífera empregava, nos EUA, cerca de 825 mil pessoas, e a do gás um pouco mais do que 636 mil. Mas o impacto económico da fileira faz-se sentir bem além dos seus trabalhadores.

O American Petroleum Institute (API) estima que em 2017 a indústria do gás e petróleo sustentou 10,3 milhões de empregos nos EUA e representou cerca de oito por cento do produto interno bruto.

Porém, os preços historicamente baixos do petróleo e a queda da procura deram um rude golpe às petrolíferas norte-americanas, que reviram em baixo as suas ambições em termos de investimento.

Em consequência deste período negro, que tinha começado antes do choque do novo coronavírus, mas piorou claramente depois do início da pandemia, o valor das ações das grandes empresas norte-americanas do setor cotadas em Wall Street afundou.

Desde o início do ano, a Occidental desvalorizou mais de 70%, a ExxonMobil mais de 40% e a Chevron mais de 30% na praça nova-iorquina.

Numerosos pequenos e médios produtores independentes, esmagados pelas dívidas, estão em situação ainda mais delicada, arriscando fechar a porta se as cotações do petróleo não recuperarem rapidamente.

Das cerca de nove mil empresas do setor, à volta de 140 podem falir em 2020, se o preço do barril for de 20 dólares e outras 400 em 2021, segundo a previsão feita no início de abril pelo gabinete especializado Rystad Energy.