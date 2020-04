Alcançado acordo para a venda da Brisa

O acordo de venda da Brisa foi fechado: 81% da concessionária de auto-estradas passa agora para as mãos de um consórcio de três investidores internacionais. São eles a APG - gestora do fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação dos Países Baixos -, o Serviço Nacional de pensões da República da Coreia e a SLAM, gestora da maior seguradora do ramo vida na Suíça.

O comunincado refere ainda que o Grupo José de Mello passa a deter apenas uma participação de 17% na concessionária e o fundo Arcus sai da estrutura da empresa.

O grupo José de Mello considera ainda que este negócio é "um sinal de confiança de investidores internacionais na economia portuguesa", sobretudo ao ser formalizado num momento economicamente difícil, e "representa uma oportunidade única para a Brisa reforçar e acelerar o seu posicionamento na área da mobilidade".

O negócio precisa da autorização das autoridades competentes para a sua concretização, o que o grupo José de Mello antevê que aconteça no terceiro trimestre deste ano.

A Brisa está agora avaliada em 3 mil milhões de euros.