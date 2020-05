João Pedro Oliveira e Costa é o novo presidente executivo do BPI

O Conselho de Administração do BPI escolheu João Pedro Oliveira e Costa para novo presidente executivo, anunciou hoje o banco, sucedendo ao espanhol Pablo Forero, que se vai reformar.

"O Presidente da Comissão Executiva do Banco BPI, Senhor Pablo Forero, 64 anos, comunicou ao Conselho de Administração do Banco BPI a sua decisão de se reformar no final do seu mandato. O Conselho de Administração do Banco BPI, reunido em 4 de maio de 2020, tomou conhecimento desta intenção e decidiu indigitar para o mandato 2020-2022, em substituição do senhor Pablo Forero, o Dr. João Pedro Oliveira e Costa, 54 anos, atual vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva", lê-se na informação comunicada ao mercado, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).