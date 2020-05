Novo Banco aprovou mil milhões de euros nas linhas de crédito com garantia do Estado

O Novo Banco vai conceder um total de mil milhões de euros em empréstimos ao abrigo das linhas de crédito com garantias do Estado.



Isto significa que mais de 2.800 empresas vão beneficiar deste tipo de ajudas, criadas para fazer face à crise do coronavírus.

Mais de 300 milhões de euros já foram emprestados e outros 200 milhões devem ser opracionalizados até ao final desta semana.

Para além das linhas de crédito com garantia do Estado, o Novo Banco tem ainda disponível uma linha de 6.200 milhões de euros para apoiar os vários sectores da economia.

ESPECIAL CORONAVÍRUS