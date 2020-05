Algarve e Alentejo são as regiões com maior aumento do número de desempregados

Algarve e Alentejo foram as regiões do continente com maior aumento do número de desempregados por mil habitantes durante o mês de março em relação ao mesmo período do ano passado, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

O aumento no Algarve atingiu 152,5%, enquanto no Alentejo foi de 57,5%, de acordo com o boletim hoje publicado relativo ao impacto socioeconómico da pandemia da covid-19.

Quanto ao consumo, no país inteiro em março houve uma diminuição de 20,1% no valor dos levantamentos de dinheiro nos terminais de multibanco por habitante em relação ao mesmo mês do ano anterior, destacando-se a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve, que tiveram quebras nos levantamentos superiores à média nacional, de 23,3% e de 20,2%, respetivamente.

Portugal contabiliza 1.114 mortos associados à covid-19 em 27.268 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.