Centeno ainda não decidiu se concorre a novo mandato no Eurogrupo

Mário Centeno ainda não decidiu se concorre ou não a um segundo mandato como presidente do Eurogrupo e empurrou a decisão para mais tarde, não confirmando a notícia de um jornal alemão que esta sexta-feira o dava de saída.

Os ministros das Finanças voltaram a reunir-se por videoconferência. Do encontro saiu um entendimento sobre as condições de acesso às linhas de crédito do fundo de resgate da zona Euro. Os empréstimos serão a uma média de 10 anos e a taxas de juro que podem rondar os 0,1%.