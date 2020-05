Exportações e importações caem mais de 10% em março

As exportações e as importações já sentiram o impacto da pandemia de Covid-19, ao caírem mais de 10% em março. Ainda em comparação com o período homólogo, as exportações caíram 13% e as importações 12%

Os números, divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticam revelam que a redução no comércio de material de transportes teve um grande peso nesta queda.

As exportações baixaram quase 35%, devido à paragem de muitas fábricas de material de automóveis. Também as importações abrandaram cerca de 40%, devido à diminuição de encomendas de material para aviões.