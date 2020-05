Em resposta aos deputados da Assembleia da República, o Secretário de Estado Adjunto e das Finanças disse respeitar a posição do PCP e dos Verdes.

Ricardo Mourinho Félix afirmou ainda que concorda com o Bloco de Esquerda em não haver injeções com fundos públicos sem auditorias. No entanto, discordou da posição do PSD e do CDS.