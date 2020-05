Empresário Mário Ferreira compra 30,22% da Media Capital

A Prisa anunciou que o empresário Mário Ferreira comprou 30,22% da Media Capital, através da Pluris Investments, numa operação realizada por meio da transferência em bloco das ações por 10,5 milhões de euros.

Em comunicado ao regulador espanhol CNMV, a Prisa refere que a Vertix SGPS, sua subsidiária, e a Pluris Investments, empresa de Mário Ferreira e Paula Ferreira, firmaram "a aquisição pela Pluris de ações representativas de 30,22% do capital social da subsidiária portuguesa da Prisa, grupo Media Capital SGPS".

"A operação foi realizada por meio de transferência em bloco das ações por um preço de 10.500.000 euros", adianta.

A avaliação implícita da transação é de um 'enterprise value' (valor da empresa) de "130 milhões de euros, tendo como base a posição financeira da Media Capital" no final do primeiro trimestre deste ano, refere a Prisa. Esta avaliação, adianta o grupo espanhol está "acima das últimas estimativas do mercado feitas por analistas, as quais incluem considerações sobre o potencial impacto da Covid-19 nos ativos de media".

A transação resultará em perdas nas contas individuais e consolidadas da Prisa de aproximadamente 29 milhões de euros.

A Prisa "reitera que considera a Pluris um investidor adequado para a Media Capital, valorizando o seu compromisso de promover um projeto futuro que fortaleça a posição" da dona da TVI no mercado, "bem como a sua competitividade e eficiência, fornecendo apoio financeiro, se necessário, e apoio à equipa de gestão com a sua experiência".